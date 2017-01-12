В Киеве рассказали о боящихся вида крови тюремщиках Лукьяновского СИЗО

В столице Украины сотрудники Лукьяновского СИЗО не оказали помощь отрезавшему себе ухо заключенному бойцу расформированной роты «Торнадо», потому что испугались. Об этом в четверг, 12 января, на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

«После того как заключенный боец "Торнадо" с позывным Ахиллес отрезал себе ухо, его соратники начали выбивать двери в боксах, требуя оказать ему медицинскую помощь», — написал Мосийчук.

По его словам, тюремщики от страха закрылись в оружейной комнате, а один от вида крови даже потерял сознание. Парламентарий отметил, что охранники получают не более 2,5 тысяч гривен в месяц (5,5 тысячи рублей). «На работу в СИЗО с такой зарплатой найти кого-нибудь в сознании нереально», — заключил нардеп.

По факту инцидента в пенитенциарном учреждении возбуждено уголовное дело по статье «Сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей», передает издание «Гордон».

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Ранее в четверг сообщалось, что вечером 11 января в Киеве арестованные «торнадовцы» напали на охрану следственного изолятора. Инцидент произошел после того, как один из бывших бойцов пытался отрезать себе ухо. После прибытия в СИЗО экипажей патрульной полиции бунт удалось подавить. Нанесшего себе увечья бойца под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи — в следственный изолятор.

Официальный представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил факт нападения на охранников. В то же время глава полиции города Андрей Крищенко заявил, что как такового нападения не было.

Добровольческий батальон «Торнадо» создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины. С июня 2015-го идет судебный процесс против восьми бойцов, которые обвиняются в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области (подконтрольная Украине часть), а также мародерстве и групповом изнасиловании мужчины. 18 июня того же года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании батальона «Торнадо», однако бойцы отказались разоружаться.