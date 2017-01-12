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Арестованные бойцы «Торнадо» напали на охрану СИЗО в Киеве

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В Киеве арестованные бывшие бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил глава полиции города Андрей Крищенко.

По его словам, инцидент произошел в среду, 11 января, после того, как один из арестованных бойцов нанес себе телесные повреждения. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook уточнил, что «торнадовец» пытался отрезать себе ухо.

Другие арестованные потребовали срочно оказать мужчине медицинскую помощь. В результате возникла потасовка с охраной СИЗО. Конфликт удалось разрешить и к 23:30 арестованных развели по камерам, передает «Страна.ua».

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как стабильное.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также Нацгвардии. Крищенко заявил, что «инцидент будет расследован самым тщательным образом», передает ТАСС.

Официальный представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил в интервью «Украинской правде» факт нападения на охранников. В то же время Крищенко заявил, что как такового нападения не было.

Добровольческий батальон «Торнадо» был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины. С июня 2015 года идет судебный процесс против восьми бойцов, которые обвиняются в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, а также мародерстве и групповом изнасиловании мужчины. 18 июня прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании батальона «Торнадо», однако бойцы отказались разоружаться.

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