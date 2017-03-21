Охранники СИЗО в Киеве отказались охранять заключенных из-за низкой зарплаты

В Киеве сотрудники Лукьяновского следственного изолятора начали забастовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил на своей странице в Facebook бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

«Дежурные смены №3 и №5 отказываются утром заступать на службу. Причина — низкая выплаченная заработная плата», — написал Старенький. По его словам, повысить оклады охранникам обещают уже год. Также он сообщил, что из-за забастовки к заключенным второй день не пускают адвокатов, тем самым нарушая право граждан на защиту.

12 января сотрудники Лукьяновского СИЗО не оказали помощь отрезавшему себе ухо заключенному бойцу расформированной роты «Торнадо», потому что испугались. Сообщалось, что тюремщики от страха закрылись в оружейной комнате, а один от вида крови потерял сознание. Комментируя происшествие, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук отметил, что размер оклада у охранников — очень низкий, на работу в СИЗО с такой зарплатой «найти кого-нибудь в сознании нереально».

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Ранее в тот же день стало известно, что вечером 11 января в Киеве арестованные «торнадовцы» напали на охрану следственного изолятора. После прибытия в СИЗО экипажей патрульной полиции бунт удалось подавить.