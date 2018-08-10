Киевские заключенные обзавелись оружием и взрывчаткой и отказались покидать СИЗО

Заключенные следственного изолятора в Киеве забросали самодельными гранатами и пытались поджечь сотрудников правоохранительных органов из-за обысков в учреждении. Об этом заявили в Генпрокуратуре Украины.

«Заключенные, используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, готовят организацию массовых беспорядков и призывают к ним заключенных данного учреждения», — заявили в ведомстве.

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В СИЗО были обнаружены запрещенные предметы, оружие, а также компьютерная техника. «Во время обыска заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь их, а также забрасывали силовиков самодельными гранатами, начиненными металлическими предметами», — сообщили в Генпрокуратуре.

9 августа сообщалось, что бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Утром их должны были этапировать, однако заключенные забаррикадировали выход из камеры и оказали сопротивление. По информации местных СМИ, заключенные отказались выходить, поскольку никаких следственных действий или судебного заседания на тот день назначено не было.

Добровольческий батальон «Торнадо» был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины и принимал участие в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях страны. 18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании «Торнадо».

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