Савченко отказалась прекращать голодовку в тюрьме из-за невкусной еды

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что не откажется от голодовки, потому что в тюрьме невкусно кормят. Так она ответила на вопросы журналистов во время судебного заседания, передает «Би-би-си Украина».

Савченко голодает уже 52 дня — с 23 марта. По словам ее сестры Веры, в СИЗО депутат потеряла 17 килограммов. «Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, такие как кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе», — отметила она.

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Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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