Киев заявил о невозможности найти похищенных бойцами «Торнадо» людей

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следствие не может установить местонахождение людей, которые были похищены бойцами роты МВД «Торнадо». Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Мы не установили до конца местонахождение людей, которые пропали без вести. Но пусть это будет на их совести. Все, что мы могли сделать, — сделали», — отметил глава надзорного ведомства.

Матиос также подчеркнул, что подсудимые «подтвердили показания досудебного следствия о нечеловеческих вещах, которые с ними происходили». «За этими сухими юридическими высказываниями стоят нечеловеческие поступки людей, которые носили погоны и имели опосредованную власть над абсолютно гражданским населением», — сказал он.

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Главный военный прокурор также признался, что его подчиненные «не все смогли расследовать, потому что очень много потерпевших не захотели рассказывать о тех событиях».

В апреле восемь бывших бойцов «Торнадо» были приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет, четырем дали условные сроки. Главная военная прокуратура в июне 2015-го объявила об их задержании. Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

Добровольческий батальон (рота) «Торнадо» был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины. 18 июня прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании подразделения.