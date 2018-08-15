Бунтовавшие в СИЗО ветераны АТО сидели с оружием, икрой и алкоголем

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) показала результаты обыска в камере бывших бойцов батальона «Торнадо», которые устроили бунт в Лукьяновском СИЗО Киева. Фотографии опубликовал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«В ходе обыска были обнаружены и изъяты компьютерная техника, запрещенные предметы, в том числе оружие: самодельные взрывные пакеты, дубинки и холодное оружие», — написал Лысенко. На представленных пресс-секретарем ГПУ фотографиях присутствуют также нацистский флаг со свастикой, обильные запасы еды, в том числе красной икры, и дорогой алкоголь.

Также он опубликовал видео штурма камеры «торнадовцев». «На видео слышны разрывы самодельных гранат. Чтобы избежать масштабного пожара, правоохранители вынуждены были гасить пламя от взрыва гранат и заливать водой разлитый "торнадовцами" бензин», — прокомментировал Лысенко.

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9 августа экс-бойцы батальона МВД «Торнадо» устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Причиной бунта послужила попытка силовиков развести их по разным местам заключения. Спецназ штурмовал блок, где забаррикадировались «торнадовцы», и вывез их из СИЗО.

Добровольческий батальон в составе МВД Украины создали в октябре 2014 года на базе ранее расформированного за мародерство батальона «Шахтерск». Подразделение принимало участие в боевых действиях в Донбассе. В июне 2015 года глава МВД Арсен Аваков расформировал батальон. В апреле 2017-го восемь бывших бойцов батальона приговорили к тюремному заключению за похищения, истязания, мародерство и изнасилования.

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