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Россия доложила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса

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Фото: Vincent Kessler / РИА Новости

Россия направила в ЕСПЧ межгосударственную жалобу о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса украинскими военнослужащими и членами националистических группировок. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры России.

Согласно тексту заявления, с 2014 года на Украине наблюдается систематические нарушения прав граждан, живущих в зоне боевых действий. Они подвергаются похищениям, пыткам и политическим преследованиям со стороны спецслужб и воинских подразделений.

Противозаконные действия силовиков, как утверждает прокуратура, украинское руководство попросту игнорирует. Против военных не возбуждают уголовные дела, расследования фактов бесчеловечного отношения над мирными жителями не проводятся. «Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

Жалоба также затрагивает вопрос введения Киевом блокады на подачу воды в Крым, закрытие русскоязычных медиа, ущемление прав национальных меньшинств и нападения на дипломатические представительства России со стороны радикалов. Украинские власти на подачу Россией документов в ЕСПЧ пока не отреагировали.

Ранее были раскрыты подробности о пытках, которые применяют к заключенным в СБУ. Так, переданный ДНР Виктор Скрипник рассказал, что после того, как дело передали в суд, и силовики лишились возможности забирать заключенных из тюрьмы для проведения следственных экспериментов, сотрудники СБУ стали применять новую тактику. Заключенных выводили в закрытое помещение под предлогом встречи с адвокатом, где избивали их.

Освобожденные пленные ДНР и ЛНР отмечали, что украинские силовики «били очень много и везде, ножом тыкали в ноги». Кроме того, в пытках принимали участие бойцы добровольческого батальона «Азов», которые приезжали специально, чтобы поиздеваться над пленными.

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