Россия доложила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса

Россия направила в ЕСПЧ межгосударственную жалобу о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса украинскими военнослужащими и членами националистических группировок. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры России.

Согласно тексту заявления, с 2014 года на Украине наблюдается систематические нарушения прав граждан, живущих в зоне боевых действий. Они подвергаются похищениям, пыткам и политическим преследованиям со стороны спецслужб и воинских подразделений.

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Противозаконные действия силовиков, как утверждает прокуратура, украинское руководство попросту игнорирует. Против военных не возбуждают уголовные дела, расследования фактов бесчеловечного отношения над мирными жителями не проводятся. «Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

Жалоба также затрагивает вопрос введения Киевом блокады на подачу воды в Крым, закрытие русскоязычных медиа, ущемление прав национальных меньшинств и нападения на дипломатические представительства России со стороны радикалов. Украинские власти на подачу Россией документов в ЕСПЧ пока не отреагировали.

Ранее были раскрыты подробности о пытках, которые применяют к заключенным в СБУ. Так, переданный ДНР Виктор Скрипник рассказал, что после того, как дело передали в суд, и силовики лишились возможности забирать заключенных из тюрьмы для проведения следственных экспериментов, сотрудники СБУ стали применять новую тактику. Заключенных выводили в закрытое помещение под предлогом встречи с адвокатом, где избивали их.

Освобожденные пленные ДНР и ЛНР отмечали, что украинские силовики «били очень много и везде, ножом тыкали в ноги». Кроме того, в пытках принимали участие бойцы добровольческого батальона «Азов», которые приезжали специально, чтобы поиздеваться над пленными.