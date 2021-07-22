Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Генпрокуратуры. Жалоба касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана.

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В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.

В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года (Евромайдан, пожар в одесском Доме профсоюзов, антитеррористическая операция в Донбассе, катастрофа рейса MH17), ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей, нападении на российские диппредставительства, дискриминации российского бизнеса и блокировке поступления пресной воды в Крым.

Жалоба содержит подробное описание «процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил».

Власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их на протяжении более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование

В иске перечислены тяжкие военные преступления

Предметом жалобы России стали события, последовавшие за сменой власти на Украине в феврале 2014 года и повлекшие за собой гибель людей.

В документе указывается, что после «силового захвата власти в Киеве, сопровождавшегося более чем сотней жертв», на востоке страны началась гражданская война, «скрываемая под наименованием "антитеррористическая операция"», которая привела к «тысячам жертв среди мирных жителей».

Москва обвиняет власти Украины в причастности к похищению жителей Донбасса и российских граждан (в том числе с применением к ним пыток), в физическом устранении оппозиционных политиков и журналистов, а также в широкомасштабной дискриминации русскоязычного населения. Также отмечается, что в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла «источник подачи пресной воды на полуостров».

1406 миллиардов рублей составил ущерб, нанесенный бюджету Республики Крым и туристической сфере полуострова, в результате перекрытия Северо-Крымского канала в мае 2014 года

«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, (...) в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», — говорится в документе.

Российская сторона также указывает на то, что на Украине сложилась системная практика по совершению «террористических преступлений» в отношении граждан России и дискриминации российских компаний, которые были вынуждены уйти с украинского рынка. Среди них — «Лукойл», «Сбербанк», Проминвестбанк, ВТБ, «ВКонтакте» (Mail.ru Group), «Яндекс» и другие.

Чего добивается Россия?

Как отмечается, жалоба призвана привлечь внимание Европейского суда и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», провести надлежащее расследование, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».

Украина уже жаловалась на Россию в ЕСПЧ

В свою очередь, Киев уже подал не один иск в отношении Москвы в международную судебную инстанцию. Последний, девятый раз это произошло в феврале этого года, когда Киев обвинил Москву в якобы имеющих место «политических убийствах оппонентов». Предыдущие жалобы касались событий в Донбассе, в том числе катастрофы рейса MH17, вхождения Крыма в состав России и задержания украинских моряков в Керченском проливе в 2018 году.

В 2018 году российский Минюст указал, что Украина «злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб» и использует Европейский суд в качестве «инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей».