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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

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Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«22 июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», — говорится в коммюнике суда.

Как сообщалось ранее, жалоба в ЕСПЧ касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана.

В документе говорится, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие. Отмечается, что жалоба призвана привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», провести надлежащее расследование, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подачу Москвой межгосударственной жалобы, подчеркнул, что Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ. «Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации», — сказал он.

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Предыстория: Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
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