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Кремль прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ против Украины

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Россия вправе ожидать реакции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подачу Москвой межгосударственной жалобы в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 22 июля.

«Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации», — добавил Песков.

Ранее в четверг Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жалоба касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года. Всего российская стороны выдвинула 10 претензий к руководству Украины, среди которых — подавление свободы слова и преследование инакомыслящих,
дискриминация русскоговорящего населения, лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах.

Сенатор Константин Косачев считает, что сам факт российской жалобы в ЕСПЧ приведет в чувство власти Украины, которые, по его словам, осведомлены о преступлениях украинских силовиков и добровольческих батальонов.

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