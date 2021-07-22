Кремль прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ против Украины

Россия вправе ожидать реакции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подачу Москвой межгосударственной жалобы в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 22 июля.

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«Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации», — добавил Песков.

Ранее в четверг Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жалоба касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года. Всего российская стороны выдвинула 10 претензий к руководству Украины, среди которых — подавление свободы слова и преследование инакомыслящих,

дискриминация русскоговорящего населения, лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах.

Сенатор Константин Косачев считает, что сам факт российской жалобы в ЕСПЧ приведет в чувство власти Украины, которые, по его словам, осведомлены о преступлениях украинских силовиков и добровольческих батальонов.