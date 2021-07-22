Косачев спрогнозировал эффект от жалобы России в ЕСПЧ против Украины

Сам факт российской жалобы в ЕСПЧ приведет в чувство руководство Украины и его европейских покровителей. Такой эффект спрогнозировал член Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook в четверг, 22 июля.

«Факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей — хотя правильнее было бы сказать: покрывателей», — написал он.

По словам сенатора, за период вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года Следственный комитет России возбудил более 430 уголовных дел, из них 370 — в отношении представителей силовых структур Украины.

Косачев выразил уверенность в том, что Киев прекрасно осведомлен о преступлениях украинских силовиков и добровольческих батальонов, и очень опасается, что все это «всплывет с мощной доказательной базой в каких-то судебных инстанциях».

Ранее в четверг Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жалоба касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года.