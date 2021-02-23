Украина подала иск в ЕСПЧ против России

Власти Украины подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив Москву в якобы имеющих место «политических убийствах оппонентов», пишет ТАСС.

При этом в опубликованном 23 февраля заявлении страсбургского суда конкретные обвинения отсутствуют.

Известно, что иск был подан 19 февраля, его зарегистрировали под номером 10691/21. В прошлом Киев уже восемь раз обращался в ЕСПЧ с исками против Москвы.

В коммюнике Европейского суда сообщается, что по мнению властей Украины, убийства стали «постоянной административной практикой» со стороны России. «Операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны — члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта», — подчеркивается в заявлении.

Украина также настаивает на том, что Россия якобы практикует сокрытие фактов, мешая таким образом расследовать операции по убийствам и выйти на след ответственных лиц. В данном случае, считает Киев, имеет место нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»).