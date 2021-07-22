Оценены перспективы жалобы России против Украины в ЕСПЧ

Жалоба России против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) станет серьезным испытанием для инстанции. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе.

Эксперт пояснил, что жалоба России составлена по существу и затрагивает серьезные нарушения прав человека на Украине, однако стоит учитывать, что ранее суд выносил политически мотивированные решения против России.

Также Абашидзе отметил, что в жалобе Россия потребовала от суда обеспечительных мер. Это значит, что суд должен оказать влияние на власти Украины и потребовать от них пресечь нарушение прав человека пока в суде идет рассмотрение жалобы.

Ранее сообщалось, что эксперт объяснил причины подачи жалобы. По его мнению, Россия пошла на это так как исчерпала остальные способы воздействия на украинские власти по ключевым для Кремля вопросам, таким, как дискриминация русскоязычного населения.

22 июля стало известно, что Россия впервые подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу, которая касается нарушения прав и свобод человека на Украине. В документе указывается, что Украина неоднократно нарушала несколько статей Европейской конвенции по правам человека. Речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года (Евромайдан, пожар в одесском Доме профсоюзов, антитеррористическая операция в Донбассе, катастрофа рейса MH17), ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей, нападении на российские диппредставительства, дискриминации российского бизнеса и блокировке поступления пресной воды в Крым.

