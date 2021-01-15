В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу за водную блокаду региона

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) привлечь Украину к ответу за водную блокаду региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Фикс пояснил, что Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала, который обеспечивал потребности полуострова в пресной воде. Парламентарий заявил, что ей следовало бы объяснить свои действия в ЕСПЧ, а не выдумывать небылицы о нарушении прав человека в регионе. Он отметил, что Украине придется ответить и за другие блокады региона, в том числе энергетическую. Депутат также добавил, что властям Украины следовало бы подать самим на себя жалобу в ЕСПЧ и привлечь виновных к ответственности.

Ранее ЕСПЧ вынес промежуточное решение по жалобе Украины против России из-за присоединения Крыма: ее сочли частично приемлемой и продолжат рассмотрение. Суд в том числе признал, что Крым фактически находится под российской юрисдикцией с 27 февраля 2014 года. Вопрос, было ли включение полуострова в состав России законным с точки зрения международного права, в ЕСПЧ рассматривать не стали.

Кроме того, суд заявил о недоказанности ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против России: в убийствах мирных граждан, запугиваниях иностранных журналистов, дискриминации этнических украинцев.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.