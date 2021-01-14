В партии Зеленского назвали победой решение ЕСПЧ по Крыму

Замглавы фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде депутат Александр Корниенко назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу Крыма однозначной победой Киева в противостоянии с Москвой, передает «Интерфакс-Украина».

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По его словам, позиция ЕСПЧ является не только политическим заявлением, но и решением, которое способно обернуться для Москвы конкретными юридическими последствиями. «Крым, по-прежнему, остается в украинской повестке дня. Борьба за него продолжается», — сказал представитель партии президента Владимира Зеленского.

Он добавил, что европейский суд сумел разрушить «миф» о мирном и добровольном присоединении полуострова, который Россия продвигает на международной арене. Депутат добавил, что рано или поздно ЕСПЧ признает также нарушения прав человека в регионе, в том числе права на жизнь и свободу вероисповедания.

Ранее ЕСПЧ вынес промежуточное решение по жалобе Украины против России из-за присоединения Крыма: ее сочли частично приемлемой и продолжат рассмотрение. Суд в том числе признал, что Крым фактически находится под российской юрисдикцией с 27 февраля 2014 года. Вопрос о том, было ли включение полуострова в состав России законным с точки зрения международного права, в ЕСПЧ рассматривать не стали.

Кроме того, суд заявил о недоказанности ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против России: в убийствах мирных граждан, запугиваниях иностранных журналистов, дискриминации этнических украинцев.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.