Эксперт раскрыл причины жалобы России против Украины в ЕСПЧ

Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так как исчерпала иные способы воздействия на украинские власти. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе.

Эксперт подчеркнул, что для России наиболее важен вопрос дискриминации русскоязычного населения, который неоднократно поднимался в официальных заявлениях российских властей.

В то же время Украина регулярно получает замечания от европейских партнеров по поводу нарушения прав человека, однако ситуацию в стране это не меняет, и ситуация с правами человека на Украине последовательно ухудшается.

Ранее стало известно, что Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ, которая касается нарушения прав и свобод человека на Украине. В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека. Речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года (Евромайдан, пожар в одесском Доме профсоюзов, антитеррористическая операция в Донбассе, катастрофа рейса MH17), ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей, нападении на российские диппредставительства, дискриминации российского бизнеса и блокировке поступления пресной воды в Крым.