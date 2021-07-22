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Россия предложила нормандской четверке позвать ЛНР и ДНР на переговоры с США

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия предложила партнерам по нормандской четверке позвать представителей самопровозглашенных республик Донбасса — ЛНР и ДНР — на совместные переговоры с США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

«Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран-участниц "нормандской четверки" с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть. Она доведена до сведения наших партнеров по формату. Они ее изучают», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее сообщалось, что Госдеп США не увидел смысла для американской стороны участвовать в «нормандском формате»: по словам советника департамента Дерека Шолле, главная проблема — не в нехватке американского участия, а в «российской агрессии».

20 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что присоединение США к «нормандской четверке» стало бы «большим шагом» к урегулированию конфликта в Донбассе. Он предположил, что решение об участии американской стороны в переговорах будет принято на встрече глав Украины и США.

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