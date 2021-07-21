В США не увидели смысла участвовать в «нормандском формате»

Госдеп США не увидел смысла для американской стороны участвовать в «нормандском формате», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова советника департамента Дерека Шолле.

«Участие США в "нормандском формате" — это не то, что поможет решить проблему на Востоке Украины», — заявил Шолле на встрече в Киеве. Он добавил, что главным препятствием завершению конфликта в Донбассе является «агрессия России». При этом советник Госдепа заявил, что в США хотят «урегулировать эти разногласия и заставить Россию прекратить то, что она делает».

Шолле уточнил, что вопрос с урегулированием ситуации в Донбассе будет поставлен на предстоящей встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

20 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что присоединение США к «нормандской четверке» стало бы «большим шагом» к урегулированию конфликта в Донбассе. Он предположил, что решение об участии американской стороны в переговорах будет принято на встрече глав Украины и США.

В начале июля сам Зеленский заявлял, что присутствие США на переговорах по Донбассу помогло бы Украине «в завершении этой трагедии в центре Европы в ХХІ веке».

Ранее в МИД России допустили участие США в «нормандском формате», при условии, если Белый дом будет играть в переговорах «конструктивную роль».

«Нормандская четверка» — это формат мирных переговоров с целью завершения конфликта на Юго-Востоке Украины, в котором участвуют Киев, Москва, Берлин и Париж.

