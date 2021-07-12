Зеленский призвал давить на Россию для встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) с целью урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он заявил по итогам совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает ТАСС.

Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в «нормандском формате», и [чтобы] все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории Владимир Зеленский Фото: Volodimir Zelensky/ Globallookpress.com

Участие США

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Зеленский отметил, что для мирного урегулирования в Донбассе необходимо привлечь США. Он сказал, что этот вопрос не успели обсудить на встрече с Меркель, однако подчеркнул, что хотел бы получить помощь Вашингтона.

Украинский лидер добавил, что главы стран «нормандской четверки» поддержат его инициативу и предположил, что этот формат будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Он заявил, что планирует поднять тему американского присутствия на саммите с президентом США Джо Байденом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. По словам министра, визит Зеленского в Белый дом может многое изменить в вопросах выведения сотрудничества двух сторон на новый уровень в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины.

Обсуждение «Северного потока-2» в «нормандском формате»

Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно угрожает энергетической безопасности Украины.

Я заявил госпоже Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится — рискует вся территория Украины и временно оккупированная Владимир Зеленский Фото: Volodimir Zelensky/ Globallookpress.com

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Глава украинского государства подчеркнул, что этот вопрос затрагивает и жителей Донбасса, они могут не получить газ, что является вопросом о гарантиях безопасности, взятых на себя участниками «нормандского формата».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что республика может отказаться от претензий к российскому газопроводу в обмен на возвращение ей Крыма и Донбасса.

Никифоров также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель попросит ее остановить строительство «Северного потока-2». От отметил, что заморозка проекта является для Зеленского программой максимум.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в связи с завершением строительства российского газопровода «Северный поток-2» западным партнерам следует предоставить Украине компенсацию в виде поставок оружия.

Реакция в Совете Федерации

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что требования Зеленского об обсуждении «Северного потока-2» в «нормандском формате» говорит о его неадекватности. Об этом сообщает РИА Новости.

Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и «нормандский формат»? Что, теперь надо обсуждать в «нормандском формате» все подряд, все, что происходит в мире? Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен Владимир Джабаров Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Кластеры по Донбассу

Зеленский сообщил, что Украина поддерживает проект Франции и Германии «Ключевые кластеры по выполнению Минских соглашений». По его словам, эти предложения в настоящее время переданы российской стороне, однако пока ответ об их принятии не поступал.

19 мая 2021 года Украина представила «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки дорожной карты урегулирования конфликта в Донбассе. В конце прошлого года Париж и Берлин предложили разобрать «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» на отдельные элементы (то есть кластеры) и согласовать каждый из них. Франко-германский проект «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» был представлен в ноябре. Последние российские поправки к документу поступили в середине февраля, на них ждали реакцию Киева.

Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Так, Украина настаивает, чтобы полный контроль над границей с Россией был восстановлен до выборов местной власти на неподконтрольных территориях.

