Раскрыты темы переговоров Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсудит усиление роли Германии в «нормандском формате». Темы переговоров раскрыл пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает ТАСС.

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«11 июля Владимир Зеленский летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Они будут говорить об усилении роли Германии в "нормандском формате", ее значении в установлении мира в Донбассе», — рассказал Никифоров.

Он добавил, что Зеленский намерен подчеркнуть важность остановки строительства газопровода «Северный поток-2».

«Президент везет аргументы, которые должны убедить, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам», — заверил пресс-секретарь.

Ранее Зеленский допустил появление альтернативы «нормандскому формату». Он сказал, что выступает за присоединение к переговорам «мощных геополитических игроков, которые могут повлиять на Россию». «Это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского формата". Это может быть еще один параллельный формат», — пояснил украинский лидер.