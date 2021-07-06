На Украине раскрыли планы «отвоевать» Донбасс

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» раскрыл план Украины «отвоевать» Донбасс. Трансляция доступна на YouTube.

Он отметил, что технически вооруженные силы страны способны на силовой захват региона, однако не идут на это из гуманитарных и политических соображений. В случае конфликта украинская армия захватит крупные города, отсечет от российской границы Донецк и Луганск и начнет артиллерийскую атаку.

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска, как минимум, мы можем освободить часть территорий», — заявил Арестович.

Ранее бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Виктор Ягун описал возможную помощь НАТО в случае войны с Россией. По его словам, Украина однозначно не останется один на один с Россией. Прямого вмешательства союзников не последует, однако Киеву помогут развединформацией, уверен экс-замглавы СБУ.

