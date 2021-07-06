Запад не ответил на предложение России обсудить Донбасс

Россия предложила Франции, Германии и США принять участие во встрече с членами Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и обсудить Донбасс, но Запад ответил молчанием. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока мы ее не получили ни со стороны США, ни со стороны других членов Нормандского формата», — пояснил дипломат.

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили провести встречу с участием советников глав государств Нормандского формата, дипломатов из США и своих представителей, чтобы учесть интересы всех заинтересованных сторон конфликта. Представитель ЛНР в ТКГ Леонид Мирошник рассказал, что уже направил это предложение министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В свою очередь Министерство иностранных дел ДНР подчеркнуло, что категорически не приветствует участие американских дипломатов в Нормандском формате на регулярной основе.

Кроме того, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что США имеют возможность подключиться к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, причем не только в рамках Нормандского формата.