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Запад не ответил на предложение России обсудить Донбасс

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Андрей Руденко
Андрей Руденко
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия предложила Франции, Германии и США принять участие во встрече с членами Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и обсудить Донбасс, но Запад ответил молчанием. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока мы ее не получили ни со стороны США, ни со стороны других членов Нормандского формата», — пояснил дипломат.

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили провести встречу с участием советников глав государств Нормандского формата, дипломатов из США и своих представителей, чтобы учесть интересы всех заинтересованных сторон конфликта. Представитель ЛНР в ТКГ Леонид Мирошник рассказал, что уже направил это предложение министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В свою очередь Министерство иностранных дел ДНР подчеркнуло, что категорически не приветствует участие американских дипломатов в Нормандском формате на регулярной основе.

Кроме того, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что США имеют возможность подключиться к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, причем не только в рамках Нормандского формата.

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