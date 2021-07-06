Донецк и Луганск захотели провести встречу с представителями США

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили провести встречу с участием советников глав государств Нормандского формата, дипломатов из США и своих представителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснил в разговоре с агентством представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Мирошник, такой формат позволит учесть интересы всех заинтересованных сторон конфликта «без разрушения и механического расширения существующих форматов регулярных переговоров». Он отметил, что уже направил это предложение министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой ознакомить с ним всех потенциальных участников встречи.

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В свою очередь Министерство иностранных дел (МИД) ДНР подчеркнуло, что категорически не приветствует участие американских дипломатов в Нормандском формате на регулярной основе. «Однако в виде исключения допускаем их единоразовое участие на паритетной основе с ЛДНР», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обе республики также подчеркнули, что пока согласны лишь на однократное проведение таких переговоров. При этом они выразили надежду на то, что «после такой встречи можно было бы надеяться на активизацию процесса по мирному урегулированию ситуации» в регионе.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не будет участвовать в работе переговорной площадки до конца лета из-за проблем со здоровьем. Врачи запретили ему любые нагрузки из-за операции на сердце, и кто займет его место, пока неизвестно.