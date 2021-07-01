Кравчук не будет участвовать в переговорах по Донбассу до конца лета

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук не будет участвовать в работе переговорной площадки до конца лета. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в окружении политика.

«Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах», — рассказал источник.

По его словам, Кравчук давно находился под наблюдением врачей.

28 июня Кравчук, который был первым президентом Украины, пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное юбилею конституции. Пресс-секретарь рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки из-за плохого состояния здоровья.

Позже стало известно, что Кравчуку сделали операцию в одной из киевских больниц.