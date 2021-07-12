Зеленский пожаловался Германии на «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение «Северного потока-2» в эксплуатацию напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера на сайте президента.

11 июля украинский лидер прибыл в Германию, чтобы обсудить с немецким руководством ряд вопросов о полодении Украины на мировой арене. Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом. А 12 июля у него намечена встреча в Берлине с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они намерены обсудить двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Ранее Зеленский допустил появление альтернативы «нормандскому формату» переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. Он заявил, что выступает за присоединение к переговорам «мощных геополитических игроков, которые могут повлиять на Россию».