В Верховной Раде назвали Украину «колыбелью фашизма»

Депутат Верховной Рады Илья Кива назвал Украину «колыбелью фашизма». Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Кива напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как «первого президента национал-патриота». Он подчеркнул, что теперь не удивится, если на закрытых заседаниях СНБО в Киеве уже обсуждают «создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских». Украина в настоящее время является «колыбелью фашизма» в Европе, резюмировал парламентарий.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников рассказал, что после того как Украина вернет себе Крым, оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян. «Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — считает Резников. Вице-премьер рассказал, что в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.