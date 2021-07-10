В Москве посоветовали Киеву успокоиться после заявления о депортации россиян

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о планах депортировать из Крыма полмиллиона россиян — примитивные выдумки для заигрывания с националистами. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

По мнению Цекова, киевским властям «пора успокоиться».

На заявление Резникова также ответил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его мнению, подобные сценарии могут строить только сумасшедшие. «Занимайтесь чем-то созидательным», — добавил он.

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Ранее Резников заявил, что после того как Украина вернет себе Крым, оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян. «Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — считает Резников. Вице-премьер рассказал, что в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

О выдворении россиян также высказывался украинский журналист Дмитрий Гордон. Он утверждал, что покупать недвижимость на полуострове не имеет смысла, потому что «все потом заберут».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

