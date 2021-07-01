Российский актер рассказал о превращении Крыма в «помойку» Украиной

Заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов рассказал, что Крым во времена Украины приходил в запустение. Об этом он сообщил в эфире программы «Антонимы», передает РИА Новости.

«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», — сказал актер. Он отметил, что российские власти вкладывают колоссальные средства в развитие региона.

При этом Гуськов подчеркнул, что, несмотря на поддержку возвращения Крыма в состав России, продолжает любить Киев, где провел свое детство.

В декабре прошлого года Гуськова включили в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики пояснили, что 11 декабря ведомство получило письмо из Службы безопасности Украины (СБУ) о включении Гуськова в соответствующий список

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.