Актриса проехала на поезде по Украине и назвала поездку «сущим адом»

Актриса Ольга Сумская проехала по железной дороге Украины и рассказала о «сущем аду», который происходит в поездах предприятия «Украинская железная дорога». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Оказывается, есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг — Киев. Это сущий ад! Днем плюс 40 [градусов]. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем!» — написала Сумская.

Кроме того, она выразила сожаление по поводу условий работы проводников в составах и рассказала, что спасалась от жары, поливая себя водой несколько раз за ночь. Вдобавок украинская актриса посоветовала своим подписчикам обращать внимание при покупке билета на наличие в вагоне системы кондиционирования.

Уточняется, что большое количество украинских поездов произведены еще в советское время и страдают от серьезного износа, а средний возраст подвижного состава колеблется от 30 до 53 лет.

Ранее, 25 июня, стало известно, что на Украине поезд, отправлявшийся из Львова в Киев, уехал с одной из стоянок без части пассажиров. По прибытии во Львов была объявлена стоянка «минимум на час» из-за опоздания прицепного вагона. Пассажиры вышли из вагона, не взяв с собой вещи, а когда вернулись, то поезда уже не было.