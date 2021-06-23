В Крыму назвали сумасшествием угрозу Гордона выдворить россиян с полуострова

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием угрозу украинского журналиста Дмитрия Гордона выдворить россиян с полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Налицо проявление сумасшествия и мании величия. Все это иллюзии не в меру самолюбивого и тщеславного человека. Если он решил, что может вершить судьбы крымчан, то он ошибается», — сказал Форманчук и добавил, что Россия «никому не собирается угождать» и возвращать Крым. «Крым был, есть и будет российским», — подчеркнул политик.

Глава Общественной палаты Крыма отметил, что раньше считал Гордона талантливым и даже объективным человеком, но сейчас, по словам Форманчука, журналист «игнорирует элементарные реалии».

Ранее в эфире телеканала «Украина 24» Дмитрий Гордон пригрозил россиянам, которые приехали на полуостров с материковой части, выдворением из Крыма после его «возвращения» в состав Украины. По словам Гордона, Киев «это все заберет назад». Журналист посоветовал жителям России не покупать недвижимость в регионе, потому что подобные действия якобы не являются законными.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.