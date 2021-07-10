На Украине рассказали о планах депортировать россиян из Крыма

После того как Украина вернет себе Крым, оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Этими планами он поделился в эфире телеканала «Украина 24». Он уточнил, что речь идет о тех, кто поселился на полуострове после 2014 года.

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — считает Резников. Вице-премьер рассказал, что в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

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Ранее о выдворении россиян из Крыма говорил украинский журналист Дмитрий Гордон. Он утверждал, что покупать недвижимость на полуострове не имеет смысла, потому что «все потом заберут». Он также заявил, что ему «очень жаль» жителей полуострова, переживших наводнение, так как «это все наши люди, украинцы, за исключением тех, кого завезли из России».

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал заявление Гордона проявлением сумасшествия. «Все это иллюзии не в меру самолюбивого и тщеславного человека. Если он решил, что может вершить судьбы крымчан, то он ошибается. Россия ни при каких обстоятельствах никому не собирается угождать и кому-то возвращать Крым. Крым был, есть и будет российским», — говорил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.