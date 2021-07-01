В Турции назвали условие для смягчения позиции по Крыму

Вовлечение крымских татар в управление республикой может стать одним из условий для смягчения позиции Турции по Крыму. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары.

Йылмаз назвал вопрос крымских татар крайне важным для турецкого руководства. При этом эксперт предположил, что если бы Крым, по аналогии с частично признанной Турецкой Республикой Северного Кипра, объявил о своей независимости от Украины, а не о вхождении в состав России, это помогло бы предотвратить нынешний кризис и избежать санкций. Йылмаз отметил, что создание «Крымской платформы» (международной площадки по обсуждению мер по возвращению Крыма под контроль Киева, которую поддерживает США) сохраняет актуальность проблемы статуса полуострова и может привести к тому, что антироссийские санкции, связанные с Крымом, могут приобрести постоянный характер.

«Турция не поддержит агрессивную политику НАТО в Черном море. Однако, возможно, ей придется подчиниться решениям, принятым большинством», — отметил эксперт. По его словам, ситуация может усугубиться в случае смены власти в Турции: не исключено, что новое правительство примет еще более жесткие меры в отношении России, включая закрытие для российских судов своих проливов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Турция, как и страны Запада, присоединение не признала. Хотя многие политики и другие деятели внутри страны призывают президента Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским, официальная позиция Турции по-прежнему совпадает с позицией союзников по НАТО. Кроме того, турецкие власти неоднократно обвиняли власти России в угнетении и притеснении крымских татар.

В прошлогоднем докладе организации Human Rights Watch утверждается, что российские власти выдвигают против крымских татар «необоснованные и политически мотивированные обвинения в терроризме». Правозащитники отметили, что в сентябре 2020 года российский военный суд приговорил семь крымскотатарских активистов к тюремному заключению сроком от 13 до 19 лет за предполагаемую связь с запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».