Мир
 
Последние новости
Кремль отреагировал на публикацию о массовых расправах в Чечне
Китайскому конкуренту Tesla дали денег
Гранатовый сок оказался полезным для мозга
Российские охотники провели полгода в тайге и выжили
Шансонье Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму
Гордон назвал новую дату выхода «взрывного» фильма о «вагнеровцах»
На отпускавшего на волю бывших сотрудников ФСБ военного следователя завели дело
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии
Эффективность российской вакцины оценили в Швеции
Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в Чечне
Новости партнеров
Прослушать новость

В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Вопрос принадлежности Крыма не должен становиться препятствием на пути отношений Турции и России, считает турецкий предприниматель Этхем Санджак, которого называют соратником и товарищем турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Комсомольской правды».

«Присоединение Крыма к России — это вопрос, который в первую очередь касается крымских татар и русских, живущих там. И они это решение приняли. Все остальное можно рассматривать как партию в шахматной игре», — приводит издание слова бизнесмена.

Хотя многие политики и другие деятели внутри страны призывают Эрдогана признать Крым российским, официальная позиция Турции по-прежнему совпадает с позицией союзников по НАТО. Так, в сентябре 2020 года турецкий МИД обвинил власти России в угнетении и притеснении крымских татар.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Турция, как и страны Запада, присоединение не признала.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция и Россия: друзья на миг или враги навек
В Турции поделились отношением к российскому Крыму
В Крыму посоветовали Турции не мечтать о российских территориях
В Госдуме оценили карту расширения влияния Турции на Крым и Кубань