В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Вопрос принадлежности Крыма не должен становиться препятствием на пути отношений Турции и России, считает турецкий предприниматель Этхем Санджак, которого называют соратником и товарищем турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Комсомольской правды».

«Присоединение Крыма к России — это вопрос, который в первую очередь касается крымских татар и русских, живущих там. И они это решение приняли. Все остальное можно рассматривать как партию в шахматной игре», — приводит издание слова бизнесмена.

Хотя многие политики и другие деятели внутри страны призывают Эрдогана признать Крым российским, официальная позиция Турции по-прежнему совпадает с позицией союзников по НАТО. Так, в сентябре 2020 года турецкий МИД обвинил власти России в угнетении и притеснении крымских татар.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Турция, как и страны Запада, присоединение не признала.