В Крыму посоветовали Турции не мечтать о российских территориях

Расширение влияния Турции в направлении южных регионов России — нелепая мечта, которая напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Так появление в эфире турецкого телеканала карты с полуостровом прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По словам крымского депутата, Турция активно присматривалась к Крыму во времена его нахождения в составе Украины, развернув тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Однако в настоящее время полуостров является законной частью России и подобные закулисные игры с ней не пройдут, подчеркнул он.

«Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», — заключил Гемпель.

Ранее в Госдуме отреагировали на появление карты с турецким Крымом. В частности, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов предположил, что у Анкары есть мысли о воссоздании Османской империи. По словам другого депутата Госдумы Павла Шперова, Турция никогда не скрывала своих амбиций в отношении Крыма, при этом политики республики всерьез обсуждают вопрос присоединения российского полуострова.

Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Из нее следует, что к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, считают аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.