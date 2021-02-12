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В Совфеде отреагировали на карту с турецким Крымом

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал в беседе с РБК на появление в эфире турецкого государственного телеканала TRT1 карты расширения зоны влияния Анкары, которая, в частности, включает в себя российские Крым и Кубань.

По его словам, расширение влияния Турции не представляет угрозы для России. «Мне кажется, такую информацию специально подбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию», — сказал он, добавив, что в Совфеде не намерены на это реагировать, поскольку у России с Турцией нормальные отношения.

Ранее в Госдуме отреагировали на появление карты с турецким Крымом. В частности, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов предположил, что у Анкары есть мысли о воссоздании Османской империи. По словам другого депутата Госдумы Павла Шперова, Турция никогда не скрывала своих амбиций в отношении Крыма, при этом политики республики всерьез обсуждают вопрос присоединения российского полуострова.

Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Из нее следует, что к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, считают аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

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