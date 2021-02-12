В Госдуме оценили карту расширения влияния Турции на Крым и Кубань

В Госдуме отреагировали на публикацию в эфире турецкого государственного телеканала TRT1 карту расширения зоны влияния Анкары, которая, в частности, включает в себя российские Крым и Кубань. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

В частности, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов предположил, что у Анкары есть мысли о воссоздании Османской империи. По его оценке, Турция вряд ли станет пробовать присоединить к себе российские территории силой.

«Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», — сказал он, призвав турецких чиновников внимательнее изучать историю России.

По словам другого депутата Госдумы Павла Шперова, Турция никогда не скрывала своих амбиций в отношении Крыма, при этом политики республики всерьез обсуждают вопрос присоединения российского полуострова.

Он полагает, что Турция хочет иметь такую же зону влияния, какая у нее была 200 лет назад, однако сейчас это едва ли может всерьез обсуждаться. В то же время Шперов призвал МИД России отреагировать на демонстрацию карты турецким государственным телеканалом.

Ранее сообщалось, что турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Из нее следует, что к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, считают аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.