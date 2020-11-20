Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте Турции в новом миропорядке. Об этом сообщает Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что его страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке. Также президент отметил, что Турция добилась больших успехов в борьбе с коронавирусом, чем многие развитые страны.

Ранее парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке военных в Азербайджан. Документ разрешает нахождение военных на территории этой страны в течение одного года.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет расположен на территории Азербайджана. В частности, в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться