Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению

Генеральный штаб вооруженных сил Турции разрабатывал план вторжения в Грецию и Армению. Соответствующий секретный документ был найден в материалах судебного дела по попытке военного переворота в Турции в 2016 году, куда его по ошибке включил следователь. Об этом пишет новостной сайт Nordic Monitor, контролирующийся некоммерческой шведской организацией Nordic Research Monitoring Network.

Документ представляет собой презентацию в Power Point, первый слайд которой содержит заголовок TSK Çakabey Harekât Planlama Direktifi («Директива по планированию операций ВС Турции») и дату 13 июня 2014 года. В эту дату материалы, скорее всего, были актуализированы, предполагает автор статьи.

На другом слайде указан перечень из нескольких планов операций, большинство из которых вымараны. Остались нетронутыми только два — планы по вторжению в Армению (составлен 15 августа 2000 года) и в Грецию (13 июня 2014-го). Какие-либо детали этих планов недоступны для ознакомления, таким образом, известно лишь об их существовании, подчеркивает Nordic Monitor.

План вторжения в Грецию получил кодовое название «Чака-бей» в честь сельджукского эмира Чака-бея, чей флот в XI веке завоевал в Эгейском море острова Лесбос, Хиос, Самос и Родос. План завоевания Армении назвали «Алтай» по фамилии генерала Фахреттина Алтая, командовавшего одним из корпусов во время турецкой войны за независимость.

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