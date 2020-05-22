Турция захватила кусок греческой земли

Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица). Об этом сообщает Army Voice.

По информации издания, турецкие силы оккупировали небольшой участок берега реки неподалеку от греческого города Фере. Сообщается, что изначально на турецкой стороне появились около 10 человек, которые установили там палатку. Затем силы стали наращиваться. Сейчас уже более 35 турок находятся на греческой территории, которую они начали зачищать от леса.

Кусок суши, на котором на постоянной основе обосновались турецкие военные, — по сути, речной нанос. В этом месте Эврос периодические меняет свое русло, и течет то западнее, то восточнее. Турция отказывается признавать, что Греция может иметь какую-либо территорию к востоку от реки, даже если та периодически меняет свое русло естественным путем, пишет Army Voice.

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Издание отмечает, что недавно на границу приезжали греческие армейские офицеры-географы, которые изучали местность для установки заграждений. Турецкой стороне это не понравилось, и она направила в регион своих специалистов. Судя по всему, Анкара решила просто-напросто отобрать землю у Греции, указывают авторы материала.

Сообщается, что турецкая сторона постоянно ссылается на доказательства того, что этот участок суши принадлежит ей, однако подтверждение не предоставляет. Из-за этого Турция отказывается от дискуссий, игнорируя договоренности, согласно которым страны обсуждают пограничные проблемы. «Присутствие турецких вооруженных сил свидетельствует о намерении Анкары создать военную проблему», — резюмируют авторы.

На границе двух стран периодически происходят различные инциденты. К примеру, в 2018 году в этом регионе были арестованы два турецких солдата. При этом Греция и Турция в 1955 году подписали соглашение, предусматривавшее строительство противопаводковых сооружений, которые также подкорректировали бы некоторые участки реки.

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