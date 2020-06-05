Греция подготовилась к войне с Турцией

Греция не хочет воевать с Турцией, однако готова к такому повороту событий. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала Star.

«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно», — подчеркнул глава ведомства. Он отметил, что Греция для успешного ответа должна выработать подход, который сочетает дипломатию и наращивание оборонного потенциала вооруженных сил.

На вопрос журналистов о том, готовы ли Афины к военному конфликту, как об этом ранее говорил советник премьера, Панайотопулос ответил фразой «именно так!» Он подчеркнул, что Греция не желает этого, но делает максимум для защиты суверенитета.

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Ранее в Турции опубликовали заявки на получение лицензии на добычу углеводородов вблизи греческих островов. После этого глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Турция таким образом присваивает суверенные права другой страны, так как речь идет о греческом континентальном шельфе.

22 мая сообщалось, что турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица). Турецкие силы оккупировали небольшой участок берега реки неподалеку от греческого города Фере. Изначально на турецкой стороне появились около 10 человек, которые установили там палатку, затем силы стали наращиваться. Кусок суши, на котором на постоянной основе обосновались турецкие военные, — по сути, речной нанос.

На границе двух стран периодически происходят различные инциденты. К примеру, в 2018 году в этом регионе были арестованы два турецких солдата. При этом Греция и Турция в 1955 году подписали соглашение, предусматривавшее строительство противопаводковых сооружений, которые также подкорректировали бы некоторые участки реки.

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