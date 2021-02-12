Турецкий госканал показал прогноз расширения влияния на Крым и Кубань

Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Внимание на кадры обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как следует из прогноза, к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, предсказали аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

Предполагается, что под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а также территории Греции и самопровозглашенных республик Донбасса. Кроме того, по мнению экспертов, можно ожидать укрепления позиции Турции в странах Персидского залива, Египте и Ливии.

В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте республики в новом миропорядке. По его словам, страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке.

В июне прошлого года стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Турции разрабатывал план вторжения в Грецию и Армению. План вторжения в Грецию получил кодовое название «Чака-бей» в честь сельджукского эмира Чака-бея, чей флот в XI веке завоевал в Эгейском море острова Лесбос, Хиос, Самос и Родос. План операции в Армении назвали «Алтай» по фамилии генерала Фахреттина Алтая, командовавшего одним из корпусов во время турецкой войны за независимость.