В Турции заявили о необходимости работы с «хозяином Крыма»

Турции необходимо вести работу с Россией, если она хочет как-то повлиять на вопрос прав крымских татар. Об этом бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш заявил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

Якыш напомнил, что Турция не признает присоединение Крыма к России, отметив, что позиция турецкого руководства по этому вопросу вряд ли изменится. Однако бывший министр заявил, что эти разногласия никак не отразятся на дружественных отношениях двух стран.

Вместе с тем Якыш подчеркнул, что вопрос защиты прав крымских татар никак не связан с признанием или непризнанием присоединения Крыма. «Если Турция на самом деле хочет защитить права крымских татар и помочь им, Турция должна вести эту работу с Россией, так как хозяин этого региона — Россия», — пояснил политик.

Хотя многие политики и другие деятели внутри страны призывают Эрдогана признать Крым российским, официальная позиция Турции по-прежнему совпадает с позицией союзников по НАТО. Так, в сентябре 2020 года турецкий МИД обвинил власти России в угнетении и притеснении крымских татар.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Турция, как и страны Запада, присоединение не признала.