Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения»

Украинский журналист Дмитрий Гордон пригрозил россиянам, которые приехали на полуостров с материковой части, выдворением из Крыма после его «возвращения» в состав Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По словам Гордона, Киев «это все заберет назад». Журналист отметил, что россиянам не следует покупать недвижимость в регионе, так как «все потом заберут», потому что подобные действия якобы не являются законными. Он также заявил, что ему «очень жаль» из-за произошедшего на полуострове наводнения, так как «это все наши люди, украинцы, за исключением тех, кого завезли из России».

Ранее на Украине пошутили над затоплением нескольких районов Крыма из-за мощного циклона. Секретарь СНБО Алексей Данилов посчитал, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили.

В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.