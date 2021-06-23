Украинская актриса возмутилась реакцией Киева на наводнение в Крыму

Украинская актриса Любовь Титаренко возмутилась реакцией Киева на наводнение в Крыму. Об этом заслуженный деятель искусств страны рассказала в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

Титаренко задалась вопросом, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов может так шутить о произошедшем на полуострове. «Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» — отметила она.

По словам артистки в Киеве, постоянно говорят о том, что Крым является «украинским». Тем не менее актриса рассказала, что время еще покажет, почему Крым отошел от Украины. Крым уже не вернется в состав страны, пока у власти будут «вот такие злые Даниловы», резюмировала она.

Ранее на Украине пошутили над затоплением нескольких районов Крыма из-за мощного циклона. Секретарь СНБО Алексей Данилов посчитал, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили.

В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.