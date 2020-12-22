Российского актера Алексея Гуськова признали угрозой безопасности Украины

Российского актера Алексея Гуськова включили в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает издание «НВ».

В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики пояснили, что 11 декабря ведомство получило письмо из Службы безопасности Украины (СБУ) о включении Гуськова в соответствующий список.

В мае лицом, создающим угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины, был признан российский продюсер Максим Фадеев. СБУ на три года запретила ему въезд в республику.

В январе въезд на Украину запретили музыканту Валерию Сюткину, который называл присоединение Крыма к России в 2014 блестящей операцией и торжеством исторической справедливости.