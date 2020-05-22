Зюганову и продюсеру Фадееву запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) за последний месяц запретила въезд в страну 41 россиянину, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и продюсер Максим Фадеев. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Фадеев не сможет посещать Украину в течение трех лет. Зюганову продлили запрет на такой же срок.

В СБУ заявили, что запретили въезд российским пропагандистам, членам террористических организаций, сепаратистам и сторонникам нацизма.

«Напоминаем, что СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в ведомстве.

В январе стало известно, что въезд на Украину запретили российскому певцу Валерию Сюткину, который называл присоединение Крыма к России в 2014 блестящей операцией и торжеством исторической справедливости.

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