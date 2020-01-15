На Украине пригрозили сорвать спектакль с Маратом Башаровым

В Харькове активисты пригрозили сорвать спектакль «Идея Фикс» с участием российского артиста Марата Башарова. Об этом в среду, 15 января, сообщает УНИАН.

Организация «Світанок» направила в Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины обращения с требованием запретить Башарову въезд в страну, поскольку он выступал в Крыму. В СБУ ответили, что направили информацию для решения вопроса пограничникам.

Если Башарову не запретят въезд, активисты обещают «инициировать акцию протеста по блокированию его выступления», написал лидер организации Вадим Поздняков на своей странице в Facebook. «Крымнашистам не место в Украине!» — заявил он.

Спектакль «Идея Фикс» должен пройти 20 января в оперном театре Харькова. На данный момент выкуплено около половины билетов. Его также планируют показать в Киеве, Одессе и Полтаве.

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Украинские активисты регулярно пытаются срывать выступления российских артистов из-за их политической позиции. В мае 2019 года перед концертом Елены Темниковой в Одессе сожгли российский флаг. В 2017-м в Одессе сорвали выступление Константина Райкина.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Украина и страны Запада обвиняют Россию в аннексии территории.

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