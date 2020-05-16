В Госдуме оценили санкции Украины против Эрмитажа и МГУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Twitter оценил санкции, которые были введены на Украине против ряда российских компаний и госучреждений, в том числе против Государственного музея Эрмитаж и Московского государственного университета имени Ломоносова.

Слуцкий заявил, что русофобия в стране оказалась «на грани бескультурья». Также он пожалел «братскую Украину». «Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе», — подчеркнул депутат.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских организаций. В обновленный список попали, помимо Эрмитажа и МГУ, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийская организация «Русское географическое общество», Институт археологии Российской академии наук, Институт истории материальной культуры РАН, Институт востоковедения РАН. Кроме того, под санкциями также оказались научные, культурные и образовательные организации, работающие в Крыму.

За два дня до этого Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил продление запрета российских сайтов и соцсетей в стране. Под него попадают «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также ряд других российских сервисов и программ.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

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