В Госдуме ответили на планы Украины депортировать россиян из Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о планах Киева депортировать россиян после «возвращения» Крыма в состав страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Бальбек назвал слова Резникова «очередным танцем с саблями». Он отметил, что Крым не является украинским и уже никогда им станет. При этом депутат подчеркнул, что даже западные страны уже не верят в «бредни» Киева о «возвращении» полуострова в состав Украины.

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Запад «плевать хотел с высокой горы» на подобные планы Киева, резюмировал парламентарий. Он также добавил, что западных стран самих хватило только на введение санкций и выражение озабоченности.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова украинского вице-премьера, заявил, что его слова о планах депортировать из Крыма полмиллиона россиян — примитивные выдумки для заигрывания с националистами.

10 июля Резников рассказал, что после того как Украина вернет себе Крым, оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян. «Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — считает Резников. Вице-премьер рассказал, что в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.